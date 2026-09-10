Informations pratiques

Scène ouverte des Gallets #2 Café des Gallets Rennes Dimanche 27 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Participation libre

Scène ouverte à tout·e artiste amateur·trice et professionnel·le, en solo ou en groupe, pour tout type de propositions artistiques. Cette 2ème session aura lieu lors de l’incontournable Fête des Gall…

**La scène ouverte du Café associatif des Gallets** a le plaisir de vous annoncer sa deuxième date ! Après le succès de sa première édition, cette deuxième session aura lieu lors de l’incontournable **Fête des Gallets** !

Amateurs et amatrices, professionnels, venez partager vos talents avec un public enthousiaste et de tout âge.

Pour cette deuxième édition, la scène sera installée **à l’extérieur**, devant le café.

**Durée de chaque interprétation :** 10 minutes max., installation comprise

Nous sommes ouverts à **tout type de propositions** — chant, théâtre, slam, poésie, lecture, danse, humour — à condition que les valeurs du Café associatif soient respectées : bienveillance, tolérance, respect et ouverture d’esprit. Aucune forme de sexisme, racisme, violence, propos discriminants ou humiliants ne sera tolérée. Nous rappelons également qu’un public de tous âges sera présent.

**Matériel à disposition :**

→ 5 micros

→ 4 pieds de micro

→ 2 pupitres

**Pour participer, merci de remplir ce formulaire :** https://urls.fr/jC22MH

Notre équipe de bénévoles vous accompagnera dans l’installation, merci pour votre indulgence !

Nous avons hâte d’y être, de partager un moment convivial et de découvrir vos talents !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-27T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-27T17:00:00.000+02:00

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https://www.facebook.com/events/caf%C3%A9-associatif-des-gallets/concert-trio-casero/2399082200525119 ferme.gallets@laposte.net https://bio.site/cafegallets

Café des Gallets Avenue Pierre Donzelot, Rennes, France Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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