Scène ouverte des P’titbûle « Ulysse, et moi, et moi, et moi… » Gannat 28 juin 2025 11:00

Allier

Scène ouverte des P’titbûle « Ulysse, et moi, et moi, et moi… » Espace culturel Jean Jaurès Gannat Allier

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-06-28 11:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

2025-06-29

Scène ouverte des P’titbûle « Ulysse, et moi, et moi, et moi… » Un voyage théâtral librement inspiré d’Homère, mêlant humour, poésie et modernité. Rendez-vous à Gannat le 28 juin pour une soirée pleine de surprises !

Espace culturel Jean Jaurès

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 11 79 contact@theatrebule.fr

English :

Scène ouverte des P’titbûle: « Ulysse, et moi, et moi, et moi… »? A theatrical journey freely inspired by Homer, combining humor, poetry and modernity. Join us in Gannat on June 28 for an evening full of surprises!

German :

Offene Bühne der P’titbûle: « Odysseus, und ich, und ich, und ich… »? Eine theatralische Reise frei nach Homer, die Humor, Poesie und Modernität miteinander verbindet. Wir sehen uns am 28. Juni in Gannat für einen Abend voller Überraschungen!

Italiano :

Scène ouverte des P’titbûle: « Ulysse, et moi, et moi, et moi… »? Un viaggio teatrale liberamente ispirato a Omero, che unisce umorismo, poesia e modernità. Ci vediamo a Gannat il 28 giugno per una serata piena di sorprese!

Espanol :

Scène ouverte des P’titbûle: « Ulysse, et moi, et moi, et moi… » ? Un viaje teatral libremente inspirado en Homero, que combina humor, poesía y modernidad. ¡Nos vemos en Gannat el 28 de junio para una velada llena de sorpresas!

