Scène ouverte d’impro théâtre au barOuf & vernissage expo Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Scène ouverte d’impro théâtre au barOuf & vernissage expo

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Ce sera la seule scène ouverte d’improvisation théâtrale de la saison animée par des membres de LA SLIP et de l’ACID. Vous êtes également invités au vernissage de l’exposition Dis-moi .

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

English :

This will be the only open theatrical improv scene of the season, hosted by members of LA SLIP and ACID. You are also invited to the opening of the Dis-moi exhibition.

German :

Dies wird die einzige offene Bühne für Improvisationstheater der Saison sein, die von Mitgliedern von LA SLIP und ACID moderiert wird. Sie sind außerdem zur Vernissage der Ausstellung Dis-moi eingeladen.

Italiano :

Questo sarà l’unico stage di improvvisazione teatrale aperto della stagione, ospitato dai membri di LA SLIP e ACID. Siete inoltre invitati all’inaugurazione della mostra Dis-moi .

Espanol :

Esta será la única etapa de improvisación teatral abierta de la temporada, a cargo de miembros de LA SLIP y ACID. También está invitado a la inauguración de la exposición Dis-moi .

