Scène ouverte Djampa Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence

Scène ouverte Djampa

Théâtre de Surel Rue de Surel Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Textes puissants, jeu virtuose, styles à la croisée de la world music et du folk trad. Une émotion à fleur de peau, le talent est au rendez-vous. Ces deux-là ont flirté avec les airs québécois ou irlandais, dans le groupe Triskeelt notamment.

Théâtre de Surel Rue de Surel Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 87 86

English :

Powerful lyrics, virtuoso playing, styles at the crossroads of world music and trad folk. Emotion on the skin, talent at the ready. These two have flirted with Québécois and Irish tunes, notably in the group Triskeelt.

