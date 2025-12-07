Scène ouverte Domijazz Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence
Début : 2025-12-07 16:30:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Épaulée par cinq musiciens, pas moins, contrebasse, batterie, guitare, sax, et… cerise sur le gâteau, un accordéon, la chanteuse relit les standards de Cole Porter ou Errol Garner, dans un répertoire varié qui inclut bossas novas ou jazz instrumental.
Théâtre de Surel Rue de Surel Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 87 86
English :
Backed by no less than five musicians, double bass, drums, guitar, sax and… the icing on the cake, an accordion, the singer revisits standards by Cole Porter or Errol Garner, in a varied repertoire that includes bossas novas and instrumental jazz.
German :
Unterstützt von nicht weniger als fünf Musikern Kontrabass, Schlagzeug, Gitarre, Saxophon und … als Sahnehäubchen ein Akkordeon liest die Sängerin die Standards von Cole Porter oder Errol Garner neu, in einem abwechslungsreichen Repertoire, das Bossas Novas oder instrumentalen Jazz umfasst.
Italiano :
Supportata da ben cinque musicisti contrabbasso, batteria, chitarra, sax e… la ciliegina sulla torta, una fisarmonica la cantante rivisita gli standard di Cole Porter e Errol Garner, in un repertorio variegato che comprende bossas novas e jazz strumentale.
Espanol :
Respaldada por nada menos que cinco músicos -contrabajo, batería, guitarra, saxo y… la guinda del pastel, un acordeón-, la cantante revisita los estándares de Cole Porter y Errol Garner, en un repertorio variado que incluye bossas novas y jazz instrumental.
