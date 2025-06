Scène Ouverte Duo piano/voix Guebwiller 28 juin 2025 10:30

Haut-Rhin

Scène Ouverte Duo piano/voix 34 des dominicains Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-28 10:30:00

fin : 2025-06-28 11:30:00

Date(s) :

2025-06-28

Venez découvrir Soline et Jean Dotter pour un duo père-fille, piano-voix, lors de la scène ouverte du samedi 28 juin à 10h30 à la médiathèque du CDMC.

Venez découvrir Soline et Jean Dotter pour un duo père-fille, piano-voix, lors de la scène ouverte du samedi 28 juin à 10h30 à la médiathèque du CDMC.

Tous les deux sont amoureux de l’atmosphère jazz, riche en sonorités, en rythmes, en poésie.

Pour ce voyage, ils vous proposent d’embarquer dans leur univers, au gré d’un répertoire coloré, espérant vous partager leur enthousiasme !

Entrée libre sur réservation 03 68 00 12 12. 0 .

34 des dominicains

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 68 12 00 00 contact@cdmcalsace.com

English :

Come and discover Soline and Jean Dotter for a father-daughter, piano-voice duet, during the open stage on Saturday June 28 at 10:30 am at the CDMC media library.

German :

Erleben Sie Soline und Jean Dotter für ein Vater-Tochter-Duett, Klavier und Stimme, bei der offenen Bühne am Samstag, den 28. Juni um 10:30 Uhr in der CDMC-Mediathek.

Italiano :

Unitevi a Soline e Jean Dotter per un duetto padre-figlia, pianoforte-voce, sul palco aperto sabato 28 giugno alle 10.30 nella mediateca del CDMC.

Espanol :

Únase a Soline y Jean Dotter en un dúo de piano y voz de padre e hija en el escenario abierto el sábado 28 de junio a las 10.30 h en la mediateca del CDMC.

L’événement Scène Ouverte Duo piano/voix Guebwiller a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller