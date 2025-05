Scène ouverte et atelier Slam à Figeac ! – L’Arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac, 17 mai 2025 15:00, Figeac.

Lot

Scène ouverte et atelier Slam à Figeac ! L’Arrosoir, 5 rue de Crussol Café associatif l’Arrosoir Figeac Lot

Gratuit

Début : 2025-05-17 15:00:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

2025-05-17

Une journée consacrée au slam avec un atelier d’écriture et de préparation scénique suivi d’une scène ouverte. Un moment convivial de poésie partagée avec accompagnement musical, ouvert à tous à partir de 11 ans.

15h à 18h Atelier Slam avec Clément et Singa (écriture, mise en voix)

19h Inscriptions pour la scène ouverte

19h30 à 22h Scène Slam accompagnée au piano par Ambroise

(1 texte dit = 1 verre offert) .

L’Arrosoir, 5 rue de Crussol Café associatif l’Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49

English :

A day dedicated to slam poetry, with a writing and stage preparation workshop followed by an open stage. A convivial moment of shared poetry with musical accompaniment, open to everyone aged 11 and over.

German :

Ein Tag, der dem Slam gewidmet ist, mit einem Workshop zum Schreiben und zur Bühnenvorbereitung, gefolgt von einer offenen Bühne. Ein geselliger Moment der gemeinsamen Poesie mit musikalischer Begleitung, offen für alle ab 11 Jahren.

Italiano :

Una giornata dedicata allo slam poetry, con un laboratorio di scrittura e preparazione scenica seguito da un open stage. Un momento conviviale di condivisione della poesia con accompagnamento musicale, aperto a tutti gli 11 anni e oltre.

Espanol :

Una jornada dedicada a la poesía slam, con un taller de escritura y preparación escénica seguido de un escenario abierto. Un momento agradable de poesía compartida con acompañamiento musical, abierto a todos los mayores de 11 años.

