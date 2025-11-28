Scène ouverte et atelier Slam à Figeac ! Figeac

Scène ouverte et atelier Slam à Figeac ! Figeac samedi 17 janvier 2026.

L’Arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2026-01-17 19:30:00
fin : 2026-01-17

2026-01-17

Clément et Singa vous proposent des ateliers SLAM.
L’Arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49 

English :

Clément and Singa offer SLAM workshops.

