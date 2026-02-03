Scène ouverte et boeuf bourguignon Salle des fêtes Langonnet

Scène ouverte et boeuf bourguignon

Salle des fêtes Rue Saint-Maur Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 18:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’Amicale de l’école Jean Moulin de Langonnet a le plaisir de vous proposer une soirée bœuf bourguignon et scène ouverte ! Sur place ou à emporter ( apporter vos contenants). .

Salle des fêtes Rue Saint-Maur Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 6 70 17 77 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Scène ouverte et boeuf bourguignon Langonnet a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan