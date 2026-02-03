Scène ouverte et boeuf bourguignon Salle des fêtes Langonnet
Scène ouverte et boeuf bourguignon Salle des fêtes Langonnet samedi 7 mars 2026.
Scène ouverte et boeuf bourguignon
Salle des fêtes Rue Saint-Maur Langonnet Morbihan
Tarif : – –
Date : 2026-03-07 18:30:00
Début : 2026-03-07 18:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
L’Amicale de l’école Jean Moulin de Langonnet a le plaisir de vous proposer une soirée bœuf bourguignon et scène ouverte ! Sur place ou à emporter ( apporter vos contenants). .
Salle des fêtes Rue Saint-Maur Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 6 70 17 77 84
