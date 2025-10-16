Scène Ouverte et concert du trio acoustique Bryll Saint-Satur

Scène Ouverte et concert du trio acoustique Bryll Saint-Satur jeudi 16 octobre 2025.

Scène Ouverte et concert du trio acoustique Bryll

14 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

La scène est grande ouverte. Un cadre chaleureux et bienveillant pour toute forme d’expression artistique.

Chaque mois, CEC invite un·e artiste à dévoiler son univers et ses projets. Une immersion unique à ne pas manquer !

Ce-mois ci, nous invitons Bryll trio acoustique ! Bryll ensorcelle les chansons françaises et anglaises, les transformant en folk polyphonique teintée de bluegrass. Une musique libre, poétique, envoûtante.. Ils nous feront un mini concert à partir de 20h30 suivi par la scène ouverte.

Le bar vous accueille avec un menu spécial, fait maison, disponible uniquement sur réservation.

Ne ratez pas ces rencontres artistiques et gourmandes ! .

14 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 32 18 cec.bue@gmail.com

English :

The stage is wide open. A warm and friendly setting for all forms of artistic expression.

German :

Die Bühne ist weit geöffnet. Ein warmer und wohlwollender Rahmen für jede Form des künstlerischen Ausdrucks.

Italiano :

Il palcoscenico è aperto. Un ambiente caldo e accogliente per tutte le forme di espressione artistica.

Espanol :

El escenario está abierto de par en par. Un entorno cálido y acogedor para todas las formas de expresión artística.

L’événement Scène Ouverte et concert du trio acoustique Bryll Saint-Satur a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois