Scène Ouverte et concert du trio acoustique Bryll Saint-Satur

Scène Ouverte et concert du trio acoustique Bryll
14 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher
Gratuit
Début : 2025-10-16 20:00:00
fin : 2025-10-16
2025-10-16
La scène est grande ouverte. Un cadre chaleureux et bienveillant pour toute forme d’expression artistique.
Chaque mois, CEC invite un·e artiste à dévoiler son univers et ses projets. Une immersion unique à ne pas manquer !
Ce-mois ci, nous invitons Bryll trio acoustique ! Bryll ensorcelle les chansons françaises et anglaises, les transformant en folk polyphonique teintée de bluegrass. Une musique libre, poétique, envoûtante.. Ils nous feront un mini concert à partir de 20h30 suivi par la scène ouverte.
Le bar vous accueille avec un menu spécial, fait maison, disponible uniquement sur réservation.
Ne ratez pas ces rencontres artistiques et gourmandes ! .
14 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 32 18 cec.bue@gmail.com
English :
The stage is wide open. A warm and friendly setting for all forms of artistic expression.
German :
Die Bühne ist weit geöffnet. Ein warmer und wohlwollender Rahmen für jede Form des künstlerischen Ausdrucks.
Italiano :
Il palcoscenico è aperto. Un ambiente caldo e accogliente per tutte le forme di espressione artistica.
Espanol :
El escenario está abierto de par en par. Un entorno cálido y acogedor para todas las formas de expresión artística.
