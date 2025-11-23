Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Scène ouverte et spectacle Alexandra David-Neel et le bonnet enchanté

Larrivière-Saint-Savin Landes

Spectacle Alexandra David-Neel et le bonnet enchanté Un siècle, toute une vie. Raconter le destin exceptionnel d’Alexandra David-Neel est un pari osé. En emboîtant le pas de cette aventurière hors du commun, nous parcourrons à sa suite quelques mois de son existence, sur les chemins qui l’ont menée, incognito et déguisée en mendiante, jusqu’à la ville interdite, Lhassa.
Un parcours périlleux au cœur du Tibet, semé d’histoires, de légendes et de devinettes, où l’imprévu prend soudain l’apparence d’un bonnet enchanté.   .

Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 87 91 55 

