Scène ouverte/expo Boeuf au barOuf Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
2025-11-07
La salle de spectacle se transforme en café-concerts pour des sessions de bœufs + vernissage de l’expo 2 nouveaux artistes à découvrir dans le cadre des expos de la MEZZA. Avant-boeuf ASPHDL.
Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
English :
The concert hall transforms into a café-concerts for beef sessions + exhibition opening: 2 new artists to discover as part of the MEZZA exhibitions. Preview: ASPHDL.
German :
Der Veranstaltungssaal verwandelt sich in ein Konzertcafé für Beef Sessions + Ausstellungseröffnung: 2 neue Künstler, die es im Rahmen der MEZZA-Ausstellungen zu entdecken gibt. Pre-Boeuf: ASPHDL.
Italiano :
La sala concerti si trasforma in un caffè-concerto per le sessioni di carne + anteprima della mostra: 2 nuovi artisti da scoprire nell’ambito delle mostre di MEZZA. Anteprima: ASPHDL.
Espanol :
La sala de conciertos se transforma en café-concierto para sesiones de carne + preestreno de exposiciones: 2 nuevos artistas por descubrir en el marco de las exposiciones de MEZZA. Preestreno: ASPHDL.
