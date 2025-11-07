Scène ouverte/expo Boeuf au barOuf Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Scène ouverte/expo Boeuf au barOuf Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac vendredi 7 novembre 2025.

Scène ouverte/expo Boeuf au barOuf

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

La salle de spectacle se transforme en café-concerts pour des sessions de bœufs + vernissage de l’expo 2 nouveaux artistes à découvrir dans le cadre des expos de la MEZZA. Avant-boeuf ASPHDL.

.

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

English :

The concert hall transforms into a café-concerts for beef sessions + exhibition opening: 2 new artists to discover as part of the MEZZA exhibitions. Preview: ASPHDL.

German :

Der Veranstaltungssaal verwandelt sich in ein Konzertcafé für Beef Sessions + Ausstellungseröffnung: 2 neue Künstler, die es im Rahmen der MEZZA-Ausstellungen zu entdecken gibt. Pre-Boeuf: ASPHDL.

Italiano :

La sala concerti si trasforma in un caffè-concerto per le sessioni di carne + anteprima della mostra: 2 nuovi artisti da scoprire nell’ambito delle mostre di MEZZA. Anteprima: ASPHDL.

Espanol :

La sala de conciertos se transforma en café-concierto para sesiones de carne + preestreno de exposiciones: 2 nuevos artistas por descubrir en el marco de las exposiciones de MEZZA. Preestreno: ASPHDL.

L’événement Scène ouverte/expo Boeuf au barOuf Chadrac a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay