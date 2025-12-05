Scène ouverte/expo Boeuf au barOuf Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Scène ouverte/expo Boeuf au barOuf Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac vendredi 5 décembre 2025.

Scène ouverte/expo Boeuf au barOuf

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

La salle de spectacle se transforme en café-concerts pour des sessions de bœufs. Les Bœufs de musique sont ouverts à tous, musiciens ou public voulant passer une bonne soirée au rythme de l’improvisation musicale.

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

English :

The auditorium is transformed into a café-concerts for B?ufs de musique sessions. B?ufs de musique are open to all, musicians and audiences alike, who want to enjoy an evening of musical improvisation.

German :

Der Veranstaltungssaal verwandelt sich in ein Konzertcafé für B?ufs-Sessions. Die B?ufs de musique sind offen für alle, ob Musiker oder Publikum, die einen schönen Abend im Rhythmus der musikalischen Improvisation verbringen wollen.

Italiano :

L’auditorium si trasforma in un caffè-concerto per le jam session. I Bûfs de musique sono aperti a tutti, musicisti e pubblico, che vogliono godersi una serata di improvvisazione musicale.

Espanol :

El auditorio se transforma en café-concierto para las jam sessions. Los Bœufs de musique están abiertos a todos, músicos y público que quiera disfrutar de una velada de improvisación musical.

L’événement Scène ouverte/expo Boeuf au barOuf Chadrac a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay