Scène ouverte Bar associatif L’Ecurie Genêts

Informations pratiques

Genêts

Scène ouverte

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

15mn maximum par passage – ouvert à toutes et tous – inscriptions dès 17h, début vers 18h30. Venez avec vos instruments.

Restauration sur place – Réservation conseillée. .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com

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English : Scène ouverte

L’événement Scène ouverte Genêts a été mis à jour le 2026-09-10 par OT MSM Normandie – BIT Genêts