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Scène ouverte Bar associatif L’Ecurie Genêts

dimanche 20 septembre 2026 · Bar associatif L'Ecurie · Genêts

Scène ouverte Bar associatif L’Ecurie Genêts

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Bar associatif L'Ecurie
Adresse
20 route du Bec d'Andaine
Ville
50530 Genêts
Département
Manche
Tarif

Genêts

Scène ouverte

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 18:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

15mn maximum par passage – ouvert à toutes et tous – inscriptions dès 17h, début vers 18h30. Venez avec vos instruments.
Restauration sur place – Réservation conseillée.   .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91  assolecurie@gmail.com

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English : Scène ouverte

L’événement Scène ouverte Genêts a été mis à jour le 2026-09-10 par OT MSM Normandie – BIT Genêts

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