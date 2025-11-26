Scène ouverte humour à l’Arrosoir Figeac Figeac

Scène ouverte humour à l’Arrosoir Figeac

5, rue du crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 19:30:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Tu as un sketch, un extrait de stand-up, une chanson humoristique, un texte qui donne à rire, un programme politique ? Viens faire ton show !

Retrouvez l’émission Les jeux de l’humour et du hasard , présentée par les vedettes Annie Bouillon et Christine Noël, alias Laura Godin et Gaëtan Martin.

Un verre offert pour les personnes qui passent sur scène !

5, rue du crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49

English :

Do you have a sketch, an excerpt from a stand-up show, a humorous song, a text that makes you laugh, a political program? Come and do your show!

Join us for Les jeux de l’humour et du hasard , presented by stars Annie Bouillon and Christine Noël, aka Laura Godin and Gaëtan Martin.

A free drink for everyone who comes on stage!

German :

Du hast einen Sketch, einen Stand-up-Ausschnitt, ein humorvolles Lied, einen Text, der zum Lachen anregt, oder ein politisches Programm? Komm und mach deine Show!

Freuen Sie sich auf die Sendung Les jeux de l’humour et du hasard , die von den Stars Annie Bouillon und Christine Noël alias Laura Godin und Gaëtan Martin präsentiert wird.

Ein Getränk gratis für alle, die auf die Bühne gehen!

Italiano :

Avete uno sketch, un estratto di stand-up, una canzone umoristica, un testo che vi fa ridere, un programma politico? Venite a fare il vostro spettacolo!

Unitevi a noi per Les jeux de l’humour et du hasard , presentato dalle star Annie Bouillon e Christine Noël, alias Laura Godin e Gaëtan Martin.

Un drink gratuito per tutti coloro che salgono sul palco!

Espanol :

¿Tienes un sketch, un extracto de stand-up, una canción humorística, un texto que te haga reír, un programa político? ¡Ven a hacer tu programa!

Únase a nosotros en Les jeux de l’humour et du hasard , presentado por las estrellas Annie Bouillon y Christine Noël, alias Laura Godin y Gaëtan Martin.

Una copa gratis para todos los que suban al escenario

L’événement Scène ouverte humour à l’Arrosoir Figeac Figeac a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Figeac