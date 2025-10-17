Scène ouverte ENTRESSEN Istres

Vendredi 17 octobre 2025 de 19h à 23h. ENTRESSEN Centre d'Animation Pierre Miallet Istres Bouches-du-Rhône

La scène ouverte des groupes ! Réservée aux artistes, en solo ou en groupe, désireux de présenter leurs créations au public, ou simplement de profiter d’une scène entièrement équipée, avec sonorisation et éclairage inclus.

Tous les styles sont les bienvenus, qu’il s’agisse de compositions originales ou de reprises ! Ne réfléchissez plus, venez vous faire plaisir !

Entrée libre, buvette et petite restauration sur place. .

ENTRESSEN Centre d’Animation Pierre Miallet Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 69 49

English :

The Musical Brunch is an open musical stage.

German :

Die offene Bühne für Bands! Reserviert für Künstler, Solisten oder Gruppen, die ihre Werke dem Publikum vorstellen möchten oder einfach nur von einer voll ausgestatteten Bühne profitieren wollen, inklusive Beschallung und Beleuchtung.

Italiano :

Il palco aperto per le band! Riservato agli artisti, solisti o in gruppo, che desiderano presentare le loro creazioni al pubblico, o semplicemente usufruire di un palco completamente attrezzato, con audio e luci inclusi.

Espanol :

El Brunch Musical es un escenario musical abierto.

