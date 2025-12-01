Scène ouverte JAM Beffes

Scène ouverte JAM

3 Place du 11 Novembre Beffes Cher

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

La scène de l’Art’Zik Factory vous donne rendez-vous pour une grande scène ouverte spéciale Jam !

Musiciens, chanteurs, passionnés ou simples amateurs d’ambiance live venez partager l’énergie d’un moment musical unique.

Que vous souhaitiez monter sur scène ou simplement profiter du spectacle, cette soirée est l’occasion parfaite pour découvrir des talents locaux et vibrer au rythme des instruments.

N’hésitez pas à vous inscrire et proposez des titres. .

The Art?Zik Factory stage invites you to a special Jam open stage!

Musicians, singers, enthusiasts or just fans of live ambience: come and share the energy of a unique musical moment.

