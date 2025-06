« Scène ouverte, Jam Session ! » au Shaka Pub – Chaource 27 juin 2025 19:00

Vendredi 27 juin 2025 à partir de 19h Chaource « Scène ouverte Jam Session ! Découvrez et soutenez de nouveaux talents ! Incrivez votre groupe et venez partager la scène ! New Blood and guests ». Concert live au Shaka Pub concert gratuit, restauration sur place Informations et réservations au +33 (0)6 20 59 71 38 Shaka Pub, 1 route de la forêt d’Aumont, Les Bruyères, 10210 Chaource .

