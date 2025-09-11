SCÈNE OUVERTE Jam Session Jazz #3 | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
SCÈNE OUVERTE Jam Session Jazz #3 | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin jeudi 11 septembre 2025.
SCÈNE OUVERTE Jam Session Jazz #3 | Bar de L’Autre Lieu
Cherbourg-en-Cotentin 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-11 20:00:00
fin : 2025-09-11 23:59:00
Date(s) :
2025-09-11
??? Rendez-vous le 11 septembre pour une 3e édition de Jam Session Jazz dans le bar de L’Autre Lieu. .
Cherbourg-en-Cotentin 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement SCÈNE OUVERTE Jam Session Jazz #3 | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin