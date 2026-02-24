Scène ouverte Jam session Le Narguillé Le Mené

Scène ouverte Jam session

Scène ouverte Jam Session avec L.M. & Co

On pousse les tables, on monte le son et on vous attend pour une soirée 100% live au Narguilé.

Scène ouverte avec le groupe de Linda Chabert, L.M & co.

Jam session musiciens, chanteurs, passionnés… la scène est à vous !

Ambiance conviviale, improvisation et bonnes vibes garanties

Que vous ayez envie de jouer, chanter ou simplement profiter du spectacle autour d’un verre, venez partager ce moment avec nous. On compte sur vous pour faire vibrer la soirée

Le Narguillé 1, rue André Fauchet Le Mené 22330 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 42 21

