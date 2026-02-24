Scène ouverte Jam session Le Narguillé Le Mené
Scène ouverte Jam session Le Narguillé Le Mené samedi 7 mars 2026.
Scène ouverte Jam session
Le Narguillé 1, rue André Fauchet Le Mené Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Scène ouverte Jam Session avec L.M. & Co
On pousse les tables, on monte le son et on vous attend pour une soirée 100% live au Narguilé.
Scène ouverte avec le groupe de Linda Chabert, L.M & co.
Jam session musiciens, chanteurs, passionnés… la scène est à vous !
Ambiance conviviale, improvisation et bonnes vibes garanties
Que vous ayez envie de jouer, chanter ou simplement profiter du spectacle autour d’un verre, venez partager ce moment avec nous. On compte sur vous pour faire vibrer la soirée
Taguez les musiciens que vous voulez voir sur scène. .
Le Narguillé 1, rue André Fauchet Le Mené 22330 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 42 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Scène ouverte Jam session Le Mené a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme Bretagne Centre