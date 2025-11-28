Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Scène ouverte Le Café de la Gare La Forest-Landerneau

Scène ouverte Le Café de la Gare La Forest-Landerneau vendredi 28 novembre 2025.

Scène ouverte

Le Café de la Gare 11 Route de Beg ar Groas La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 23:30:00

Date(s) :
2025-11-28

La Café de la Gare ouvre ses portes aux musicien(es) qui ont envie de jouer avec d’autres, en toute simplicité !   .

Le Café de la Gare 11 Route de Beg ar Groas La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 20 80 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Scène ouverte La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2025-11-04 par OT LANDERNEAU DAOULAS