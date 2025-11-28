Scène ouverte Le Café de la Gare La Forest-Landerneau

Scène ouverte

Le Café de la Gare 11 Route de Beg ar Groas La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 23:30:00

Date(s) :

2025-11-28

La Café de la Gare ouvre ses portes aux musicien(es) qui ont envie de jouer avec d’autres, en toute simplicité ! .

Le Café de la Gare 11 Route de Beg ar Groas La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 20 80

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Scène ouverte La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2025-11-04 par OT LANDERNEAU DAOULAS