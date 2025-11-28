Scène ouverte Le Café de la Gare La Forest-Landerneau
Scène ouverte Le Café de la Gare La Forest-Landerneau vendredi 28 novembre 2025.
Scène ouverte
Le Café de la Gare 11 Route de Beg ar Groas La Forest-Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 23:30:00
Date(s) :
2025-11-28
La Café de la Gare ouvre ses portes aux musicien(es) qui ont envie de jouer avec d’autres, en toute simplicité ! .
Le Café de la Gare 11 Route de Beg ar Groas La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 20 80
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Scène ouverte La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2025-11-04 par OT LANDERNEAU DAOULAS