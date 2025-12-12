Scène ouverte La Toupie a des Incroyables Talents! Salle du Rout’art Contrexéville

Scène ouverte La Toupie a des Incroyables Talents!

Salle du Rout’art 123 Rue Jean Moulin Contrexéville Vosges

Scène ouverte à tous les talents: chanson, récit de vie, témoignage, poème, sketch, musique, danse ou théâtre…

Montez sur scène et venez partager votre talent en 5 minutes maximum.

Vous pouvez aussi venir simplement écouter et encourager les artistes amateurs.

Merci de vous faire connaitre au 03.29.07.62.44 pour être assuré de pouvoir participer (entrée gratuite pour les participants).Tout public

Salle du Rout’art 123 Rue Jean Moulin Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 3 29 07 62 44

English :

The stage is open to all talents: song, life story, testimonial, poem, sketch, music, dance or theater?

Get up on stage and share your talent in no more than 5 minutes.

You can also simply come along to listen to and encourage the amateur artists.

Please call 03.29.07.62.44 to ensure your participation (admission free for participants).

