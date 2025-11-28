SCENE OUVERTE Labastide-Clermont
SCENE OUVERTE Labastide-Clermont vendredi 28 novembre 2025.
SALLE DES FÊTES Labastide-Clermont Haute-Garonne
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
VENDREDI 28 NOVEMBRE
20H LABASTIDE-CLERMONT
TU AIMES CHANTER?
JOUER DE LA MUSIQUE?
TU VEUX MONTRER TON TALENT ?
INSCRIS TOI!
AVANT LE 10 NOVEMBRE .
SALLE DES FÊTES Labastide-Clermont 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 96 26 culturemjcrieumes@gmail.com
English :
OPEN SCENE
FRIDAY, NOVEMBER 28
8PM LABASTIDE-CLERMONT
German :
OFFENE BÜHNE
FREITAG 28. NOVEMBER
20 UHR LABASTIDE-CLERMONT
Italiano :
SCENA APERTA
VENERDÌ 28 NOVEMBRE
oRE 20 LABASTIDE-CLERMONT
Espanol :
ESCENA ABIERTA
VIERNES 28 DE NOVIEMBRE
20.00 HORAS LABASTIDE-CLERMONT
