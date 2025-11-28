SCENE OUVERTE Labastide-Clermont

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SALLE DES FÊTES Labastide-Clermont Haute-Garonne

VENDREDI 28 NOVEMBRE
20H LABASTIDE-CLERMONT
TU AIMES CHANTER?
JOUER DE LA MUSIQUE?
TU VEUX MONTRER TON TALENT ?
INSCRIS TOI!
AVANT LE 10 NOVEMBRE   .

SALLE DES FÊTES Labastide-Clermont 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 96 26  culturemjcrieumes@gmail.com

English :

OPEN SCENE
FRIDAY, NOVEMBER 28
8PM LABASTIDE-CLERMONT

German :

OFFENE BÜHNE
FREITAG 28. NOVEMBER
20 UHR LABASTIDE-CLERMONT

Italiano :

SCENA APERTA
VENERDÌ 28 NOVEMBRE
oRE 20 LABASTIDE-CLERMONT

Espanol :

ESCENA ABIERTA
VIERNES 28 DE NOVIEMBRE
20.00 HORAS LABASTIDE-CLERMONT

