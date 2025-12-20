SCENE OUVERTE

11 bd De Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-01-30 2026-03-20

Une scène ouverte pour ceux qui veulent partager leurs pratiques musicales et faire des rencontres.

Libre d’accès dans la limite des capacités d’accueil.

Une scène ouverte pour ceux qui veulent partager leurs pratiques musicales et faire des rencontres.

Libre d’accès dans la limite des capacités d’accueil. .

11 bd De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An open stage for those who want to share their musical practices and meet new people.

Free access subject to capacity.

L’événement SCENE OUVERTE Langogne a été mis à jour le 2025-12-18 par 48-OT Langogne