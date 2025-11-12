Scène ouverte Carré Rouge Le Mans

Scène ouverte

Carré Rouge 4 Place Quinconces des Jacobins Le Mans

Tu chantes, danses, jongles ou les trois à la fois ?! Cette scène ouverte est le moment de montrer tes talents devant un public encourageant. Tu peux aussi venir en tant que public, pour découvrir le travail des artistes en herbe.

Vous avez envie d’être dans le public ?

Aucune réservation n’est requise, vous avez simplement à nous rejoindre le jour J et à vous installer confortablement pour découvrir les talents de chacun·e… et les encourager chaleureusement !

Mercredi 23 octobre 2024 | Suivie d’une visite du Théâtre des Quinconces

Mercredi 29 janvier 2025 | inscriptions sur place à partir de 15h

Mercredi 5 mars 2025 | inscriptions sur place à partir de 14h | Suivie d’une visite du Théâtre des Quinconces

Mercredi 21 mai 2025 | inscriptions sur place à partir de 14h

Mercredi 2 juillet 2025 | inscriptions sur place à partir de 14h .

Carré Rouge 4 Place Quinconces des Jacobins Le Mans 72000

