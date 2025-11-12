Scène ouverte Carré Rouge Le Mans
Scène ouverte Carré Rouge Le Mans mercredi 12 novembre 2025.
Carré Rouge 4 Place Quinconces des Jacobins Le Mans Sarthe
Début : 2025-11-12 15:00:00
fin : 2026-03-11 17:00:00
2025-11-12 2026-01-14 2026-03-11 2026-04-15 2026-07-01
Tu chantes, danses, jongles ou les trois à la fois ?! Cette scène ouverte est le moment de montrer tes talents devant un public encourageant. Tu peux aussi venir en tant que public, pour découvrir le travail des artistes en herbe.
Vous avez envie d’être dans le public ?
Aucune réservation n’est requise, vous avez simplement à nous rejoindre le jour J et à vous installer confortablement pour découvrir les talents de chacun·e… et les encourager chaleureusement !
LES DATES DANS L’ANNÉE
Mercredi 23 octobre 2024 | Suivie d’une visite du Théâtre des Quinconces
Mercredi 29 janvier 2025 | inscriptions sur place à partir de 15h
Mercredi 5 mars 2025 | inscriptions sur place à partir de 14h | Suivie d’une visite du Théâtre des Quinconces
Mercredi 21 mai 2025 | inscriptions sur place à partir de 14h
Mercredi 2 juillet 2025 | inscriptions sur place à partir de 14h .
Carré Rouge 4 Place Quinconces des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
