SCÈNE OUVERTE LECTURE SOUEICHKFÉ Soueich

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Le SoueichKfé vous invite à sa soirée scène ouverte spéciale lecture !
Venez lire le texte de votre choix, dans la langue qui vous plaît poésie, extrait de roman, conte, sketch…
Chaque participant dispose d’un maximum de 5 minutes pour partager sa lecture.   .

SoueichKfé invites you to its open stage reading party!

