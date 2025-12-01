SCÈNE OUVERTE LECTURE SOUEICHKFÉ Soueich

SCÈNE OUVERTE LECTURE

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Le SoueichKfé vous invite à sa soirée scène ouverte spéciale lecture !

Venez lire le texte de votre choix, dans la langue qui vous plaît poésie, extrait de roman, conte, sketch…

Chaque participant dispose d’un maximum de 5 minutes pour partager sa lecture. .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichke@gmail.com

English :

SoueichKfé invites you to its open stage reading party!

