SCÈNE OUVERTE LECTURE SOUEICHKFÉ Soueich
SCÈNE OUVERTE LECTURE SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 17 décembre 2025.
SCÈNE OUVERTE LECTURE
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 19:30:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Le SoueichKfé vous invite à sa soirée scène ouverte spéciale lecture !
Venez lire le texte de votre choix, dans la langue qui vous plaît poésie, extrait de roman, conte, sketch…
Chaque participant dispose d’un maximum de 5 minutes pour partager sa lecture. .
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichke@gmail.com
English :
SoueichKfé invites you to its open stage reading party!
L’événement SCÈNE OUVERTE LECTURE Soueich a été mis à jour le 2025-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE