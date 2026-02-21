Scène ouverte littéraire avec Fanta Sylla et la librairie La Régulière Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Les personnes souhaitant participer avec un texte (pas de photo/vidéo) peuvent écrire à : programmation@ici.paris (les inscriptions peuvent se faire sous pseudonyme).

À propos des intervenantes

Maymouna Baradji est une artiste mosaïste née en 1999 en France. Elle vit et travaille à Marseille, France. À partir de ses archives familiales, elle réactive l’image et la parole, interroge leurs origines par le dessin, l’écriture et le verre.

Fanta Sylla est une écrivaine, critique, scénariste et réalisatrice. Elle a écrit sur le cinéma, la musique et l’art pour des publications internationales telles que Reverse Shot, Sight & Sound, Pitchfork et Les Inrocks. Elle a tourné son premier film de fiction, L’Aura, produit par le G.R.E.C. en 2025 dans le quartier de la Goutte d’Or. Depuis 2024, elle gère le label de musique Syllart Records fondé par son père à la fin des années 70.

Un événement organisé dans le cadre de l’exposition De tes jours aux nôtres de Maymouna Baradji présentée jusqu’au 03 mai 2026.

L’ICI invite la librairie La Régulière et la critique Fanta Sylla pour une scène ouverte littéraire consacrée à la circulation de la mémoire à travers les lieux, la musique et les objets qui fondent nos récits et ceux des autres.

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Gratuit, sur réservation

Tout public

Tout public.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris



