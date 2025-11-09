Scène ouverte Lopsy Lou Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence
Scène ouverte Lopsy Lou Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence dimanche 9 novembre 2025.
Scène ouverte Lopsy Lou
Théâtre de Surel Rue de Surel Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 16:30:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Un titre du bassiste Stanley Clarke, connu mais peu joué, et un quartet drômois de jazz fusion, autrement dit jazz et rock entremêlés. Fidèles à ce courant des seventies qui rêvait de réconcilier les genres et les générations.
.
Théâtre de Surel Rue de Surel Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 87 86
English :
A song by bassist Stanley Clarke, well-known but little-played, and a Drôme quartet of jazz fusion, in other words, jazz and rock intertwined. Faithful to the seventies trend that dreamed of reconciling genres and generations.
German :
Ein bekannter, aber wenig gespielter Titel des Bassisten Stanley Clarke und ein Jazz Fusion-Quartett aus der Drôme, das Jazz und Rock ineinander verwoben hat. Getreu dieser Strömung der 70er Jahre, die davon träumte, die Genres und Generationen miteinander zu versöhnen.
Italiano :
Un brano del bassista Stanley Clarke, noto ma poco suonato, e un quartetto jazz fusion di Drôme, ovvero jazz e rock intrecciati. Fedeli alla tendenza degli anni Settanta che sognava di conciliare generi e generazioni.
Espanol :
Un tema del bajista Stanley Clarke, conocido pero poco tocado, y un cuarteto de jazz fusión de Drôme, es decir, jazz y rock entrelazados. Fiel a la tendencia de los setenta que soñaba con reconciliar géneros y generaciones.
L’événement Scène ouverte Lopsy Lou Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-16 par Valence Romans Tourisme