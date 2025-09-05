Scène ouverte Musicale et Jam La Peñac Marciac
Scène ouverte Musicale et Jam La Peñac Marciac vendredi 5 décembre 2025.
Scène ouverte Musicale et Jam
La Peñac 22 Place de l’Hôtel de Ville Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Vous êtes musicien amateur, vous souhaitez partager un bon moment musical, vous faire un bon bœuf ? Venez jouer sur scène à la Peñac (inscription à l’entrée).
Vous qui ne jouez pas, vous êtes aussi invités pour écouter et encourager les chanteuses, chanteurs et musicien.ne.s.
Ouverture du Bar à 19h.
Pour participer à un évènement proposé par un café associatif, quel qu’il soit, il faut être adhérent.
L’adhésion pour la saison 2025-2026 vous sera donc proposée à l’entrée.
Entrée libre, inscription à l’entrée pour 3 morceaux.
Fin des passages Jam !!!
Pas de restauration mais le Bar est ouvert!!
English :
Are you an amateur musician looking for a good time and a good meal? Come and play on stage at La Peñac (registration at the door).
If you don’t play, you’re also invited to listen to and encourage the singers and musicians.
Bar opens at 7pm.
A reminder:
To take part in any event proposed by a café associatif, you need to be a member.
Membership for the 2025-2026 season will be offered at the door.
? Just as before:
Free entry, registration at the door for 3 pieces.
End of passages: Jam!
No catering, but the bar is open!
German :
Sie sind Amateurmusiker, möchten einen schönen musikalischen Moment teilen und sich ein gutes B?ffchen machen? Kommen Sie und spielen Sie auf der Bühne in La Peñac (Anmeldung am Eingang).
Auch Sie, die Sie nicht spielen, sind herzlich eingeladen, den Sängerinnen, Sängern und Musikern zuzuhören und sie anzufeuern.
Eröffnung der Bar um 19 Uhr.
Eine kleine Erinnerung:
Um an einer Veranstaltung eines Vereinscafés teilnehmen zu können, müssen Sie Mitglied sein.
Die Mitgliedschaft für die Saison 2025-2026 wird Ihnen also am Eingang angeboten.
? Alles wie zuvor:
Freier Eintritt, Anmeldung am Eingang für 3 Stücke.
Ende der Durchgänge: Jam!!!
Keine Verpflegung, aber die Bar ist geöffnet!
Italiano :
Se sei un musicista dilettante in cerca di divertimento e di un buon pasto, vieni a suonare sul palco del Peñac Venite a suonare sul palco della Peñac (iscrizione alla porta).
Se non suonate, siete anche invitati ad ascoltare e incoraggiare i cantanti e i musicisti.
Il bar apre alle 19.00.
Un promemoria:
Per partecipare a qualsiasi evento organizzato da un’associazione di caffè, è necessario essere soci.
L’iscrizione per la stagione 2025-2026 sarà offerta alla porta.
? Come prima:
Ingresso libero, iscrizione alla porta per 3 pezzi.
Fine degli spettacoli: marmellata!
Niente ristorazione, ma il bar è aperto!
Espanol :
Si eres un músico aficionado con ganas de pasarlo bien y comer bien, ven a tocar en el escenario de La Peñac Ven a tocar en el escenario de la Peñac (inscripción en la puerta).
Si no tocas, también estás invitado a escuchar y animar a los cantantes y músicos.
El bar abre a las 19.00 h.
Recordatorio:
Para participar en cualquier acto organizado por una asociación de cafés, hay que ser socio.
La afiliación para la temporada 2025-2026 se ofrecerá en la puerta.
? Igual que antes:
Entrada libre, inscripción en la puerta para 3 piezas.
Fin de las actuaciones: ¡Jam!
No hay catering, pero el bar está abierto
