Scène ouverte : musique de chambre, Auditorium Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Scène ouverte : musique de chambre Vendredi 27 février, 18h00 Auditorium Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T18:00:00+01:00 – 2026-02-27T19:00:00+01:00

Fin : 2026-02-27T18:00:00+01:00 – 2026-02-27T19:00:00+01:00

En duo ou trio, les élèves des classes de musique de chambre se produisent à l’Auditorium de la Bibliothèque Mériadeck, dans un programme varié : Brahms, Beethoven, ou encore Piazzolla…

[en partenariat avec la Bibliothèque Mériadeck]

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Auditorium Bibliothèque Mériadeck 85 Cours Maréchal Juin, Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-scene-ouverte-musique-de-chambre »}]

Les élèves des classes de musique de chambre hors les murs ! conservatoire gratuit

© Richard Nourry