Scène ouverte musiques actuelles Salle des fêtes Valentin Lambert Chambon

Scène ouverte musiques actuelles

Salle des fêtes Valentin Lambert 27a Rue du Gros Sillon Chambon Charente-Maritime

Début : 2026-03-21 17:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Les ateliers Musiques Actuelles du conservatoire Aunis Sud et du conservatoire de Saint J’ean d’Angely se préparent à enflammer le public sur des morceaux POP ROCK.

Entrée libre et gratuite selon les places disponibles.

Salle des fêtes Valentin Lambert 27a Rue du Gros Sillon Chambon 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 60 47 animationconservatoire@aunis-sud.fr

The Aunis Sud conservatory and Saint J’ean d’Angely conservatory’s Musiques Actuelles workshops are set to set the audience alight with POP ROCK tunes.

Free admission subject to availability.

