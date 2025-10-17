Scène Ouverte Paroles adressées Rodez

Les élèves du parcours étude théâtre ont commencé cette année pédagogique par l’exercice de la parole adressée. Ils bénéficient de 2 temps de travail par semaine un temps de création et un temps de formation .

Cette première scène ouverte présente dans un premier temps, le texte abordé dans le créneau création : Les lettres non écrites de David Geselson. Des lettres qui disent l’intensité de la vie elles parlent d’amour, de deuil, de rendez-vous manqués, de l’enfance.

Dans le créneau formation les élèves travaillent l’incipit du monologue Stabat mater furiosa de Jean-Pierre Siméon. Le cri solitaire d’une femme qui se révolte contre la guerre et la violence, à découvrir dans un deuxième temps !

Découvrez le travail en cours lors des scènes ouvertes ! Un moment unique de partage entre les apprentis comédiens et le public.

vendredi 17 octobre à 20h30 auditorium du Conservatoire Rodez

Entrée libre participation libre .

5 place Sainte-Catherine Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 83 40

English :

The students in the theater study program began the new school year by practicing addressed speech. They benefit from 2 periods of work per week: a creation period and a training period.

German :

Die Schülerinnen und Schüler des Studiengangs Theater haben dieses Unterrichtsjahr mit der Übung des adressierten Sprechens begonnen. Sie profitieren von zwei Arbeitszeiten pro Woche: eine Zeit für Kreation und eine Zeit für Ausbildung .

Italiano :

Gli alunni del corso di studi di teatro hanno iniziato quest’anno accademico con la pratica del parlato. I ragazzi beneficiano di due periodi di lavoro a settimana: un periodo di creazione e un periodo di formazione .

Espanol :

Los alumnos del curso de estudios teatrales han empezado este año académico practicando la expresión oral. Se benefician de 2 periodos de trabajo por semana: un periodo de creación y un periodo de entrenamiento .

