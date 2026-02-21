Scène ouverte poésie Bibliothèque Oscar Wilde Paris
Scène ouverte poésie Bibliothèque Oscar Wilde Paris samedi 21 mars 2026.
Dans le cadre du printemps des poètes (du 9 au 31 mars), la bibliothèque Oscar Wilde vous propose une scène ouverte poésie. Vous êtes invité à venir réciter ou chanter, poèmes ou textes de votre choix ou juste assister aux lectures.
La scène ouverte sera animée par Antoine Gautier et Pat Griffiths
Dans le cadre du printemps des poètes, la bibliothèque Oscar Wilde vous propose une scène ouverte poésie.
Le samedi 21 mars 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-21T17:00:00+01:00
fin : 2026-03-21T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-21T16:00:00+02:00_2026-03-21T17:30:00+02:00
Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris
+33143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Oscar Wilde et trouvez le meilleur itinéraire