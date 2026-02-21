Scène ouverte poésie Bibliothèque Oscar Wilde Paris

Dans le cadre du printemps des poètes (du 9 au 31 mars), la bibliothèque Oscar Wilde vous propose une scène ouverte poésie. Vous êtes invité à venir réciter ou chanter, poèmes ou textes de votre choix ou juste assister aux lectures.

La scène ouverte sera animée par Antoine Gautier et Pat Griffiths

Le samedi 21 mars 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris

+33143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde



