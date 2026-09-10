Scène ouverte Pont-de-Ruan
dimanche 11 octobre 2026 · Pont-de-Ruan
Informations pratiques
Pont-de-Ruan
Scène ouverte
Pont-de-Ruan Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 16:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Dimanche 11 octobre 2026 – 16h00
Profitez d’une scène ouverte, espace d’expression artistique divers.
Amateur, professionnel, inscrivez vous au 02 47 73 24 74.
La scène est à vous pendant 15 minutes.
Pour le public un peu de curiosité et de bienveillance.
Entrée gratuite.
Dimanche 11 octobre 2026 – 16h00
Profitez d’une scène ouverte, espace d’expression artistique divers.
Amateur, professionnel, inscrivez vous au 02 47 73 24 74.
La scène est à vous pendant 15 minutes.
Pour le public un peu de curiosité et de bienveillance.
Entrée gratuite. .
Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 24 74
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English :
Sunday, October 11, 2026 – 4:00 p.m.
Enjoy an open stage, a space for diverse artistic expression.
Whether you’re an amateur or a professional, sign up by calling 02 47 73 24 74.
The stage is yours for 15 minutes.
We ask the audience for a little curiosity and kindness.
Free admission.
L’événement Scène ouverte Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2026-09-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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