Informations pratiques

Pont-de-Ruan

Scène ouverte

Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 16:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Dimanche 11 octobre 2026 – 16h00

Profitez d’une scène ouverte, espace d’expression artistique divers.

Amateur, professionnel, inscrivez vous au 02 47 73 24 74.

La scène est à vous pendant 15 minutes.

Pour le public un peu de curiosité et de bienveillance.

Entrée gratuite.

Dimanche 11 octobre 2026 – 16h00

Profitez d’une scène ouverte, espace d’expression artistique divers.

Amateur, professionnel, inscrivez vous au 02 47 73 24 74.

La scène est à vous pendant 15 minutes.

Pour le public un peu de curiosité et de bienveillance.

Entrée gratuite. .

Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 24 74

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English :

Sunday, October 11, 2026 – 4:00 p.m.

Enjoy an open stage, a space for diverse artistic expression.

Whether you’re an amateur or a professional, sign up by calling 02 47 73 24 74.

The stage is yours for 15 minutes.

We ask the audience for a little curiosity and kindness.

Free admission.

L’événement Scène ouverte Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2026-09-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme