Scène ouverte Prévinquières 21 juin 2025 07:00

Aveyron

Scène ouverte 68 route d’Anglars Prévinquières Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

La Guinguette de Prévinquières vous propose de venir exprimer vos talents de musicien.

Bar et restauration sur place. .

68 route d’Anglars

Prévinquières 12350 Aveyron Occitanie +33 6 11 54 70 97

English :

La Guinguette de Prévinquières invites you to express your musical talents.

German :

Die Guinguette de Prévinquières bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr musikalisches Talent unter Beweis zu stellen.

Italiano :

La Guinguette de Prévinquières vi invita a esprimere il vostro talento musicale.

Espanol :

La Guinguette de Prévinquières le invita a expresar su talento musical.

L’événement Scène ouverte Prévinquières a été mis à jour le 2025-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)