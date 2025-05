Scène Ouverte Récital de piano – Guebwiller, 17 mai 2025 10:30, Guebwiller.

Les élèves des classes de piano FC1 à FC3 vous donnent rendez-vous le 17 mai à 10h30 à la médiathèque du CDMC pour une scène ouverte pleine d’émotions et de diversité musicale. Un beau moment de partage entre jeunes talents et grands compositeurs. Entrée libre sur réservation.

Les classes de FC1, FC2 et FC3 de piano de Cosima Laurent vous proposent un concert lors de la scène ouverte du samedi 17 mai à 10h30 à la médiathèque du CDMC.

Petits et grands élèves partageront un moment musical avec le public et proposeront un répertoire varié.

Au programme

– L’entrée des Gladiateurs (Fucic)

– Sally Samba (M.Bober)

– Le chien du Berger (P.Chadaillat)

– Sonate op.2 n°1 de L.v.Beethoven

– Halleluja (Jeff Buckley)

– Doctor Gradus ad Parnassum (C.Debussy)

– Scherzo (F.Schubert)

– Intermezzo du carnaval de Vienne (R.Schumann)

– Sonata K310 (W.A.Mozart)

– Clair de Lune (C.Debussy)

– Sonate pour flûte et piano (F.Poulenc)

34 rue des dominicains

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 68 00 12 12

English :

On May 17 at 10:30 a.m. at the CDMC media library, students from piano classes FC1 to FC3 invite you to an open stage full of emotion and musical diversity. A great opportunity to share young talent with great composers. Free admission on reservation.

German :

Die Schülerinnen und Schüler der Klavierklassen FC1 bis FC3 laden Sie am 17. Mai um 10.30 Uhr in die Mediathek des CDMC zu einer offenen Bühne voller Emotionen und musikalischer Vielfalt ein. Ein schöner Moment des Austauschs zwischen jungen Talenten und großen Komponisten. Freier Eintritt nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Il 17 maggio alle 10.30 presso la mediateca del CDMC, gli studenti delle classi di pianoforte da FC1 a FC3 parteciperanno a un open stage ricco di emozioni e di diversità musicale. Sarà una grande opportunità per i giovani talenti e i grandi compositori di condividere il loro talento. Ingresso libero su prenotazione.

Espanol :

El 17 de mayo a las 10.30 h en la mediateca del CDMC, los alumnos de las clases de piano FC1 a FC3 participarán en un escenario abierto lleno de emoción y diversidad musical. Será una gran oportunidad para que los jóvenes talentos y los grandes compositores compartan su talento. Entrada gratuita previa reserva.

