Scène Ouverte ZA le Treytin Saint-Laurent-Médoc

ZA le Treytin Brasserie Naùera Saint-Laurent-Médoc Gironde
Gratuit
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
la Brasserie Naùera organise une soirée scène ouverte, en collaboration avec l’association Unplugged pour le son et les instruments de base.
Food truck sur place. .
ZA le Treytin Brasserie Naùera Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 10 13
