Scène ouverte La Pimenterie Saint-Point

Scène ouverte La Pimenterie Saint-Point dimanche 14 décembre 2025.

Scène ouverte

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

» C’est toi sur scène avec une proposition de 5 min. Sans toi, pas de scène ouverte !

Si vous ne participez pas, venez aussi en public, voir, entendre soutenir !

Inscriptions par mail: bonjour@lapimenterie.fr .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Scène ouverte

German : Scène ouverte

Italiano :

Espanol :

L’événement Scène ouverte Saint-Point a été mis à jour le 2025-09-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)