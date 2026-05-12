Saubole

Scène ouverte

Salle des fêtes Saubole Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Tu répètes depuis des années et tu rêves de ton premier concert sous les projecteurs ? Tu es en pleine crise de la quarantaine et en reconversion Rock Star à France Travail ? Ta place se trouve sur scène le 18 juillet à Saubole ! Cette année nous souhaitons innover et vous permettre de briller sur scène ! C’est donc pour cela qu’en début de soirée la scène vous sera ouverte. Nous attendons vos inscriptions avec impatience jusqu’au 30 juin.

La scène ouverte sera suivie du concert avec Osaka.

Buvette, restauration. .

Salle des fêtes Saubole 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdesaubole@gmail.com

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English : Scène ouverte

L’événement Scène ouverte Saubole a été mis à jour le 2026-05-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran