Scène ouverte

16b Avenue de Salm Senones Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Un moment pour mettre en valeur nos artistes locaux, ceux qui se cachent ou ceux qui aiment la scène. Un moment public dans la bienveillance où chacun peut faire découvrir son univers artistique et musical. Inscription par SMS.Tout public

0 .

16b Avenue de Salm Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 52 05 22 08 contact@lopercule.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A moment to showcase our local artists, those in hiding and those who love the stage. A friendly public moment where everyone can discover their own artistic and musical universe. Register by SMS.

L’événement Scène ouverte Senones a été mis à jour le 2026-01-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES