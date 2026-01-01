Scène ouverte Slam de poésie Percy Percy-en-Normandie

Scène ouverte Slam de poésie

Vendredi 30 janvier, à 19h, Max Hardy de la Compagnie Slamphonie vous donne rendez-vous à Percy-en-Normandie pour une scène ouverte Slam ! Venez partager un texte de votre choix (slam, poésie, théâtre, libre). Gratuit pour les adhérents de Cancan Café (adhésion 2026 possible sur place le soir même, à partir de 5 €/an). Buvette sur place et restauration possible (camion pizza face à Cancan). .

