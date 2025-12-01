Scène ouverte slam La Peñac Marciac

Scène ouverte slam

La Peñac 22 place de l’Hôtel de Ville Marciac Gers

Début : 2025-12-12 21:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Scène ouverte inscription à 20h45, début à 21h tapante !

Animé par l’Auberge des Poètes

C’est quoi le slam ? Un espace d’expression libre sans contrainte de rythme ou de forme, sans musique, sans mise en scène. Juste vous et votre texte !

Atelier et scène accessibles à toutes et tous sans prérequis, quels que soient votre âge et votre langue, dans le respect de chacun.e

Prix libre et conscient

La Peñac 22 place de l’Hôtel de Ville Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 87 79 06 05 lacantinedelapenac@gmail.com

English :

Open stage: registration at 8:45pm, start at 9pm sharp!

Hosted by Auberge des Poètes

What is slam? A space for free expression with no constraints on rhythm or form, no music, no staging. Just you and your text!

Workshop and stage open to everyone, regardless of age or language, with respect for all

Free, conscious price

