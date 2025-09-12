Scène ouverte slam-poésie La Peñac Marciac

Scène ouverte slam-poésie La Peñac Marciac vendredi 12 septembre 2025.

Scène ouverte slam-poésie

La Peñac 22 place de l’Hôtel de Ville Marciac Gers

Atelier 19h15-20h15

Scène ouverte inscription à 20h45, début à 21h tapante !

Vous pouvez bien sûr venir à la seconde sans avoir fait le premier (et inversement)

Animé par l’Auberge des Poètes

C’est quoi le slam ? Un espace d’expression libre sans contrainte de rythme ou de forme, sans musique, sans mise en scène. Juste vous et votre texte !

Atelier et scène accessibles à toutes et tous sans prérequis, quels que soient votre âge et votre langue, dans le respect de chacun.e

Prix libre et conscient

La Peñac 22 place de l’Hôtel de Ville Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 87 79 06 05 lacantinedelapenac@gmail.com

English :

Workshop: 7.15pm-8.15pm

Open stage: registration at 8:45pm, start at 9pm sharp!

You can of course come to the second workshop without having done the first (and vice versa)

Hosted by Auberge des Poètes

What is slam? A space for free expression with no constraints on rhythm or form, no music, no staging. Just you and your text!

Workshop and stage open to everyone, regardless of age or language, with respect for all

Free, conscious price

German :

Workshop: 19.15-20.15 Uhr

Offene Bühne: Anmeldung um 20:45 Uhr, Beginn um Punkt 21:00 Uhr!

Sie können natürlich auch zum zweiten kommen, ohne den ersten gemacht zu haben (und umgekehrt)

Moderiert von der Auberge des Poètes

Was ist ein Poetry Slam? Ein Raum für freien Ausdruck ohne Rhythmus- oder Formzwang, ohne Musik, ohne Inszenierung. Nur Sie und Ihr Text!

Der Workshop und die Bühne sind für alle zugänglich, ohne Vorkenntnisse, unabhängig von Alter und Sprache, mit Respekt vor jedem Einzelnen

Freier und bewusster Preis

Italiano :

Laboratorio: 19.15-20.15

Palco aperto: registrazione alle 20.45, inizio alle 21.00 in punto!

Naturalmente è possibile venire al secondo workshop senza aver fatto il primo (e viceversa)

Ospitato dall’Auberge des Poètes

Che cos’è lo slam? È una forma di espressione libera, senza vincoli di ritmo o di forma, senza musica e senza messa in scena. Solo voi e il vostro testo!

Il laboratorio e il palcoscenico sono aperti a tutti, indipendentemente dall’età e dalla lingua, e nel rispetto di tutti

Prezzo libero e consapevole

Espanol :

Taller: 19.15 h-20.15 h

Escenario abierto: inscripción a las 20.45 h, comienzo a las 21.00 h en punto

Por supuesto, puede venir al segundo taller sin haber hecho el primero (y viceversa)

Acogido por el Auberge des Poètes

¿Qué es el slam? Es una forma de expresión libre, sin limitaciones de ritmo ni de forma, sin música ni puesta en escena. Sólo tú y tu texto

El taller y el escenario están abiertos a todos, independientemente de la edad o el idioma, y con respeto para todos

Precio libre y consciente

