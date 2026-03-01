Scène ouverte slam-poésie La Peñac Marciac

Scène ouverte slam-poésie

La Peñac 22 place de l’Hôtel de Ville Marciac Gers

Gratuit

Début : 2026-03-13 19:15:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Atelier 19h15-20h15

Scène ouverte inscription à 20h45, début à 21h tapante !

Vous pouvez bien sûr venir à la seconde sans avoir fait le premier (et inversement)

Animé par l’Auberge des Poètes

C’est quoi le slam ? Un espace d’expression libre sans contrainte de rythme ou de forme, sans musique, sans mise en scène. Juste vous et votre texte !

Atelier et scène accessibles à toutes et tous sans prérequis, quels que soient votre âge et votre langue, dans le respect de chacun.e

Prix libre et conscient

La Peñac 22 place de l’Hôtel de Ville Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 87 79 06 05 lacantinedelapenac@gmail.com

English :

Workshop: 7.15pm-8.15pm

Open stage: registration at 8:45pm, start at 9pm sharp!

You can of course come to the second workshop without having done the first (and vice versa)

Hosted by Auberge des Poètes

What is slam? A space for free expression with no constraints on rhythm or form, no music, no staging. Just you and your text!

Workshop and stage open to everyone, regardless of age or language, with respect for all

Free, conscious price

