Scène ouverte SOFA D723 Le Cellier

Début : 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Première scène ouverte de la saison !

A ne manquer sous aucun prétexte !

Restauration sur place

Participation au chapeau

+ Infos/inscriptions pour monter sur scène sofa.tierslieu@gmail.com .

D723 Brasserie Tête Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 50 69 75 sofa.tierslieu@gmail.com

English :

First open stage of the season!

German :

Erste offene Bühne der Saison!

Italiano :

Prima tappa aperta della stagione!

Espanol :

¡Primera etapa abierta de la temporada!

