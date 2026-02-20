Scène ouverte soirée fondue

Espace des Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18 23:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Tu chantes sous la douche ? Tu joues dans ta chambre ?

Tu grattes trois accords à la guitare ou tu rêves de tester un micro devant un vrai public ?

La scène est à toi.

Après le succès de la première édition, l’école de musique Art&Muz organise sa deuxième scène ouverte une soirée conviviale où chacun peut venir jouer, chanter, improviser… ou simplement profiter de la musique.

Tous les styles sont bienvenus, tous les niveaux aussi. Pas de jury. Pas de pression. Juste une scène et du son.

Sur inscription

Au programme

16h30 Ouverture des portes

17h30 Karaoké Kids

18h30 Scène ouverte Partie 1

19h30 Fondue conviviale (sur réservation)

20h30 Scène ouverte Partie 2

Crêpes et glaces à l’italienne pour le goûter.

Musiciens, chanteurs, rappeurs, instrumentistes venez tenter la scène. .

Espace des Vallières Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Scène ouverte soirée fondue

L’événement Scène ouverte soirée fondue Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)