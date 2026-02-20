Scène ouverte soirée fondue Labergement-Sainte-Marie
Scène ouverte soirée fondue Labergement-Sainte-Marie samedi 18 avril 2026.
Scène ouverte soirée fondue
Espace des Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18 23:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Tu chantes sous la douche ? Tu joues dans ta chambre ?
Tu grattes trois accords à la guitare ou tu rêves de tester un micro devant un vrai public ?
La scène est à toi.
Après le succès de la première édition, l’école de musique Art&Muz organise sa deuxième scène ouverte une soirée conviviale où chacun peut venir jouer, chanter, improviser… ou simplement profiter de la musique.
Tous les styles sont bienvenus, tous les niveaux aussi. Pas de jury. Pas de pression. Juste une scène et du son.
Sur inscription
Au programme
16h30 Ouverture des portes
17h30 Karaoké Kids
18h30 Scène ouverte Partie 1
19h30 Fondue conviviale (sur réservation)
20h30 Scène ouverte Partie 2
Crêpes et glaces à l’italienne pour le goûter.
Musiciens, chanteurs, rappeurs, instrumentistes venez tenter la scène. .
Espace des Vallières Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Scène ouverte soirée fondue
L’événement Scène ouverte soirée fondue Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)