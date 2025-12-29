[SCÈNE OUVERTE] Sophie Barron Saint-Satur
[SCÈNE OUVERTE] Sophie Barron Saint-Satur jeudi 9 avril 2026.
[SCÈNE OUVERTE] Sophie Barron
14 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 20:00:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
La scène est grande ouverte. Un cadre chaleureux et bienveillant pour toute forme d’expression artistique.
Chaque mois, CEC invite un·e artiste à dévoiler son univers et ses projets. Une immersion unique à ne pas manquer !
Ce-mois ci, nous invitons la conteuse Sophie Barron !
Elle nous réjouira les oreilles à partir de 20h30 puis suivra la scène ouverte.
Le bar vous accueille avec un menu spécial, fait maison, disponible uniquement sur réservation.
Ne ratez pas ces rencontres artistiques et gourmandes ! .
English :
The stage is wide open. A warm and friendly setting for all forms of artistic expression.
