Scène Ouverte Stand-Up #2 FIAP Paris Paris
Venez découvrir de nouveaux talents qui testent leurs dernières blagues, l’Open Mic est l’occasion parfaite de vivre une soirée pleine de surprises !
Envie de passer sur scène lors de cette soirée ?
Par mail uniquement : inscription@fiap.fr
Jeudi 19 février 2026 de 19:30 à 21:30
Vous avez un projet, l’envie d’exposer ou de monter sur scène ?
Le FIAP donne vie à vos idées !
Scène Ouverte Stand-Up : FIAP Paris x Academie d’humour.
gratuit
Tout public. Jusqu’à 30 ans.
FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris
https://www.fiap.paris/ inscription@fiap.fr