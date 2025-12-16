Scène Ouverte Stand-Up FIAP Paris Paris

Venez découvrir de nouveaux talents qui testent leurs dernières blagues, l’Open Mic est l’occasion parfaite de vivre une soirée pleine de surprises !

Envie de passer sur scène lors de cette soirée ?

Par mail uniquement : inscription@fiap.fr

Jeu 22 janv. 2026 de 19:30 à 21:30

Vous avez un projet, l’envie d’exposer ou de monter sur scène ?

Le FIAP donne vie à vos idées !

Scène Ouverte Stand-Up : FIAP Paris x Academie d’humour.

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit

Tout public. Jusqu’à 30 ans.

FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris

https://www.fiap.paris/ inscription@fiap.fr