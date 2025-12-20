Scène ouverte Swing 37 Saint-Satur

[FESTIVAL DE BUÉ] Swing 37

5 Rue Saint-Vincent Bué Cher

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

La scène est grande ouverte. Un cadre chaleureux et bienveillant pour toute forme d’expression artistique.

Chaque mois, CEC invite un·e artiste à dévoiler son univers et ses projets. Une immersion unique à ne pas manquer !

Ce-mois ci, pour le Festival de Bué, nous invitons Swing 37!

Il nous fera un mini concert à partir de 20h30 suivi par la scène ouverte.

Le bar vous accueille avec un menu spécial, fait maison, disponible uniquement sur réservation.

Ne ratez pas ces rencontres artistiques et gourmandes !

Pour l’occasion, la Scène Ouverte de mars est déplacée à Bué comme partie intégrante du Festival, et est exceptionnellement un vendredi (20 mars)

Pour y participer, l’inscription sera aussi un peu changée pour s’y produire, envoyer un e-mail avant le 13 mars à Floÿ, floy@mailo.com.

Comme toutes les Scènes Ouvertes, elle sera ouverte à toutes et tous, novices ou confirmés.

5 Rue Saint-Vincent Bué 18300 Cher Centre-Val de Loire

